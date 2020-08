In einem Teil von Getzersdorf gehen die Wogen hoch. Direkt an der Gemeindegrenze könnte schon in kurzer Zeit ein Schlachthof errichtet werden. Die Bevölkerung kann in diesem Fall ihren Unmut nur verbal kundtun. Das betreffende Grundstück befindet sich in der Nachbargemeinde Nussdorf. Rechtlich ist bislang alles korrekt über die Bühne gegangen. Nussdorf kaufte den Grund von der Strabag und verkaufte ihn wiederum an den Schlachthof-Betreiber.

Nun hat Bürgermeister Heinz Konrath völlig Recht, wenn er meint, dass er eine Nachbargemeinde nicht über einen Grundstücksverkauf im Industriegebiet informieren muss. Ein wenig mehr Sensibilität hätte freilich nicht geschadet. Wie heißt es so schön auf einem Schild der Schlachthof-Gegner: „Gemeindegrenze ist nicht das Ende der Verantwortung.“

Warum 15 von 18 Mandataren in Nussdorf für den Schlachthof gestimmt haben? In Zeiten wie diesen ist es nicht leicht, Grundstücke zu verkaufen.