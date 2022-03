Gängelung bald zu Ende

Sollen jetzt die kleineren Probleme im Alltag im Angesicht des Krieges vor der Haustür in den Hintergrund treten? Nein, sollen sie nicht.

Gültiges Ticket samt grünem Pass hatte er dabei, einen Ausweis nicht: Ein 14-jähriger Kapellner durfte daher nicht ins Kino. Ein in letzter Sekunde auf das Handy verschickter Lichtbildausweis zählte nicht. Groß war seine Enttäuschung, sehr groß der Ärger der Mutter. Wohlwissend, dass der Kinobetreiber gar nicht anders konnte, gab es gegen ihn aber keinerlei Vorwürfe. Dem Betreiber war es nicht möglich, in diesem Fall so etwas wie Menschlichkeit walten zu lassen.

Die gute Nachricht: Ab dem kommenden Wochenende gehören Maßnahmen, die viele Menschen als Gängelung empfinden, zumindest vorerst einmal der Vergangenheit an.

In Österreich wird es damit rund um Corona ruhiger. Vor der Haustür allerdings bleibt es alles andere als ruhig.