Glasklare Ablehnung

Am Anfang stand die Krümmung der Gurke, es folgten fragwürdige „Deals“ und jetzt kommt ein neuer Vorschlag aus Brüssel, der aufzeigt, wie abgehoben man in den protzigen Glaspalästen der belgischen Metropole denkt. Die EU will also alle Senioren, die über 70 Jahre sind, zu einer Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit nötigen.

Dass ein Aufstand vorprogrammiert ist, versteht sich von selbst. Es gibt aber in der Region Herzogenburg keinerlei reflexartige Ablehnung, sondern Argumente, die stichhaltig sind.

Sie reichen von der Unfallstatistik, denn da haben jüngere Semester die Nase vorne, bis zum Lebensmittel-Einkauf, für den man gerade am Land oftmals größere Distanzen zurücklegen muss, speziell dann, wenn es den Greißler ums Eck nicht mehr gibt.

Ebenso hörbar ist der Appell an die eigene Verantwortung: Wenn man unsicher ist, lieber das Auto stehen lassen.

Unsicher ist auch, ob die geplanten Checks Realität werden. Denn auch die Gurken sind krumm geblieben.