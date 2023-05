Großzügige Subvention

Heuer findet der Cityrun am 20. August 2022 statt.“ Das ist die aktuellste Meldung auf der Homepage der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft Herzogenburg (IW), die laut eigenen Angaben rund 50 Mitgliedsbetriebe hat.

Acht Unternehmen haben in der Vorwoche eine „Lange Einkaufsnacht“ bestritten, die man „Night-Shopping“ genannt hat. Die Kinder hatten ihren Spaß, die Zahl der Konsumenten hielt sich in engen Grenzen. Das Interesse am „Night-Shopping“ lässt sich an einer Zahl ablesen, 34 Personen gaben eine Karte ab, mit der man die Kosten für den getätigten Einkauf gewinnen konnte. Wohl ein bisschen gar wenig.

Gar nicht wenig hingegen ist die Subvention, die der Gemeinderat einstimmig für diese Veranstaltung gewährt hat: Stolze 1.500 Euro kommen aus der Stadtkassa.

Vielleicht lautete das Motto „Herzogenburg hilft Herzogenburg.“ Das war der Untertitel für den seinerzeitigen Sammelpass in der Corona-Zeit. Darüber wird auf der IW-Homepage an zweiter Stelle berichtet.