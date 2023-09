Gute Gründe zum Besuch

Wo man singt, da lasse dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder: Gesungen wird am kommenden Wochenende in Wölbling zwar nicht, aber Lieder gibt es jede Menge. Intoniert werden sie von nicht weniger als 17 Blasmusikkapellen aus dem ganzen Bezirk, die in den verschiedenen Wertungsstufen der Marschmusikbewertung um Punkte der Juroren rittern.

Das große Bezirksmusikfest ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten rund um 30-jährige Bestehen der Jugendblaskapelle Fladnitztal, die in den vergangenen Tagen und Wochen gar nicht so viel Zeit zum Jubilieren hatte: Neben vielen Auftritten war und ist vor allem der logistische Aufwand rund um das Bezirksmusikfest gewaltig. Alleine Wölblings Topografie mit kleinen Gassen und der Unebenheit stellt die Veranstalter vor große Herausforderungen.

Erbracht werden die Leistungen, wie in so vielen Fällen, freiwillig und unentgeltlich. Neben der guten Musik ist auch dies ein Grund, sich in Wölbling kurz niederzulassen.