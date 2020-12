In den Gemeinden der Region gehen dieser Tage die letzten Gemeinderatssitzungen des Jahres über die Bühne. Sie beinhalten als zentralen Punkt das Budget für das kommende Jahr. Die Finanzmittel sind durch Corona überall geschmälert.

Die Herangehensweise an diese Sitzungen ist verschieden. In Obritzberg-Rust etwa ging das Zusammentreffen der Mandatare in gewohnter Weise im Gemeindezentrum über die Bühne, das genügend Platz bietet, um den Abstandsregelungen Genüge zu tun.

In Perschling setzte man auf eine Mischform. Wer wollte, konnte an der Sitzung per Videokonferenz teilnehmen. Sechs Mandatare nahmen diese Möglichkeit in Anspruch.

Und Herzogenburg? Schottet sich physisch ab. Erstmals seit längerer Zeit wird die Sitzung gänzlich als Videokonferenz abgehalten. Dazu ins Bild passt, dass der Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ wieder fehlt, bei dem stets wichtige Themen abseits der sonstigen Tagesordnung debattiert werden können. Höchste Zeit für Rückkehr zur Normalität!