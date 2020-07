In der Fladnitztaler Politik scheinen die Uhren anders zu gehen als in anderen Gemeinden. Ein Bürgermeister, der sich auf der Anklagebank befindet und verurteilt wird, ein anderer Ortschef, der hunderttausende Euro freihändig vergibt. Beide sind nicht mehr im Amt. Und nun das. In Wölbling lässt der Vizebürgermeister nichts unversucht, einen 300.000 Euro schweren Auftrag der Firma seines Schwagers zukommen zu lassen. Befangen wäre er erst im Fall der entscheidenden Abstimmung gewesen, meint er.

Unglücklich ist hier ein Hilfsausdruck für die Vorgangsweise der SP, die damals noch die Alleinverantwortung innehatte. Ein LED-Lampentausch, der knapp zwei Jahre nach der ersten Debatte nicht einmal teilweise vollzogen ist, sucht wohl seinesgleichen. Ob es personelle Konsequenzen gibt, bleibt abzuwarten. Dabei ist nicht nur ein Lampentausch erforderlich.

Die VP befindet sich im Koalitions-Dilemma: Statt harter Kritik an der SP gibt es Süßholzraspeln.