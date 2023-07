Ist die Politik machtlos?

Betrachtet man die Reaktionen auf den Exzess bei der Pizzeria „Endo“ am Herzogenburger Rathausplatz, gibt es eine Erkenntnis: Die eine, die einzige Wahrheit gibt es nicht. Diametral anders werden die Geschehnisse geschildert, durchwegs glaubwürdig, und doch kann nur eine Version des Geschehens stimmen. Man möchte die Richterin oder den Richter am Landesgericht nicht beneiden, denn es wird eine Herkules-Aufgabe werden, die eine, die einzige Wahrheit aufs Tableau zu bringen.

Apropos Wahrheit: An hochspekulativen Vermutungen, wonach eine Messerstecherei am St. Pöltner Mühlweg in Zusammenhang mit den Ereignissen in Herzogenburg steht, beteiligt sich die NÖN nicht. Auch hier wird das Gericht das letzte Wort haben, um zu klären, warum rund 15 Kurden aus Wien nach St. Pölten fahren, um dort eine Messerstecherei anzuzetteln.

Was beiden Fällen gemein ist: Die Politik am Schalthebel schweigt. Sie steht den Vorfällen machtlos gegenüber.