Kaffee mit Polizisten

Was vor zwölf Jahren am Hawthorne Police Departement in Kalifornien erstmals in Szene gegangen ist, hat nun auch Einzug in Herzogenburg gehalten. „Coffee with Cops“ betitelt sich eine Aktion des Innenministeriums. Der Startschuss fand im Sommer in Kooperation mit den ÖBB an 27 Bahnhöfen in ganz Österreich statt, nun ziehen die Polizeiinspektionen nach und laden zu einem Kaffee ein.

Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Bevölkerung kann unkompliziert ihre Anliegen kundtun; in angenehmer Atmosphäre und ohne bürokratischen Aufwand auf einer Polizeiinspektion, wo Informanten, Beschwerdeführer oder Zeugen oft den Eindruck haben, unerwünscht oder gar Verdächtige zu sein. Antworten auf kurzem Weg gibt es auch in Sachen Vorbeugung.

Auf der Gewinnerseite befindet sich auch die Exekutive: Sie erfährt, wo der Schuh drückt und hat zumindest in Herzogenburg durch ihr sympathisches Auftreten viele Sympathiepunkte gesammelt.