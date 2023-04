Keine Insel der Seligen

NÖ ist zum Glück nicht Wien, wo es zuletzt vor Männern mit Messern und Macheten nur so zu wimmeln scheint. Auf einer Insel der Seligen lebt man aber auch hier nicht, ebenso nicht in Herzogenburg. Dort ist am helllichten Vormittag eine Frau Opfer eines schnell ausgeführten Angriffs geworden. Sie kam mit Hämatomen davon.

Nun kann man schon den Aufschrei in Foren aller Art hören: Warum ist die Anzeige erst so spät erfolgt? Und warum gibt es keine bessere Beschreibung des Täters?

Die Antwort ist ganz einfach: Es hat etwas Zeit gebraucht, um den Vorfall zu verarbeiten. Und wenn ein Angreifer in den Magen boxt, hat man schlicht Angst und sicher andere Gedanken, als sich das Aussehen oder auch die Statur des Täters einzuprägen. Da will man schnell weg!

Bleibt die Hoffnung auf einen Einzelfall. Und bleibt der Stoßseufzer, dass zum Glück nicht mehr passiert ist.