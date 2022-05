Keine Zeit zur Einarbeitung

Dass „Chaos“ herrscht, dürfte möglicherweise ein wenig übertrieben sein. Im Grund hat die Nussdorfer ÖVP aber ganz sicher recht: Am Gemeindeamt läuft es nicht rund. Jetzt hat sich auch der Amtsleiter ganz still und heimlich davon gemacht. Die Kündigung deponierte er schriftlich in einer Mappe. Seither wurde er in Nussdorf nicht mehr gesehen. Die Kontakt-Aufnahme mit ihm ist unmöglich.

Jetzt klafft ein Loch, das schnell geschlossen werden muss, denn zu wichtig ist die Funktion des Amtsleiters für eine Kommune. Die Fülle der Aufgaben ist zwar mit der Gemeinde Nussdorf nicht vergleichbar, aber es hatte schon einen Grund, warum Kurt Schirmer, der ehemalige Stadtamtsdirektor in Herzogenburg, bereits drei Jahre vor seiner Pensionierung auf die Nachfolge-Regelung drängte. Mit Dominik Neuhold fand man einen würdigen Nachfolger, der Zeit zum Einarbeiten hatte. Zeit, die man in Nussdorf nicht hat.