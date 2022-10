Klingt gut, tut gut

St. Pölten gegen AS Roma. Klingt gut – und ist natürlich ein Meilenstein in der Entwicklung des SKN-Frauenklubs. Vor allem aber wird Rom der erste Prüfstein in der sportlichen Kragenweite der Wölfinnen. Und wie jede Prüfung ist auch diese vor allem eine Kopfsache.

Wie gehe ich mit des Gegners Tempo und Intensität um, die ich aus der Liga nicht gewohnt bin? Wie viel Respekt braucht‘s? Und wie verarbeite ich mental die Belastung durch die englischen Wochen? Die sind nämlich nur physisch fordernd, sondern auch geistig. Im Vier-Tage-Rhytmus liefern zu müssen ist für die St. Pöltnerinnen Neuland.

Die Dominatorinnen der heimischen Liga sind international noch Lernende. Jeder Vergleich mit den Besten tut gut, auch wenn er sich nicht in Punkten oder barer (Prämien-)Münze bezahlt macht. Aber vielleicht kann der SKN schon heute vermeintlichen Lehrmeisterinnen eine Lektion erteilen.