Leben ohne Plastik

In wenigen Wochen öffnet Nicole Krajewski ihr Geschäft „Unverpackt“, in dem sie Waren ohne Plastikverpackung verkauft.

Ein tolles Konzept, das sich leider in vielen Supermärkten noch nicht durchgesetzt hat und das es viel öfter geben sollte. Plastik ist schlecht abbaubar und im Meer nahezu unvergänglich. Trotzdem landen Millionen Tonnen an Plastikmüll in den Meeren und gefährden dort lebende Tiere.

Krajewski schafft nun Abhilfe – und bietet zwei Vorteile: Das System funktioniert nicht nur ganz einfach – indem man seine eigenen Vorratsdosen mitnimmt, sondern ist gleichzeitig auch gut für die Umwelt.

Einen Nachteil hat der Laden allerdings doch: Man darf seine Dosen nicht Zuhause vergessen – da heißt es also Hirn einschalten.

Nicole Krajewski nimmt hier eine Vorreiterrolle ein. Ein Beispiel, dem hoffentlich noch viele Unternehmen folgen werden.