Eine Unterschriften-Aktion soll jetzt in Traismauer den Hochwasserschutz vorantreiben. Nur noch der Lückenschluss zwischen Oberndorfer Steg und Traisenbrücke am linken Traisenufer ist ausständig. In diesem Bereich ist die Traisen schon mehrmals über die Ufer getreten. Die Situation ist also ernst.

Die Verzögerung ergibt sich laut Land dadurch, dass auch die ÖBB ins Projekt miteinbezogen wurden, weil auch Anlagen der Bahn geschützt werden sollen. Das ist positiv. Je mehr vom Hochwasser geschützt wird, desto besser.

Allerdings hätte man schon früher daran denken können, schließlich wurde bereits vor über 15 Jahren mit dem Bau des Hochwasserschutzes begonnen. Ziel aller Beteiligten muss es jetzt sein, schnell zu handeln und Nägel mit Köpfen zu machen, damit auch der letzte Teil fertig und die Römerstadt komplett geschützt ist. Das nächste Hochwasser kommt bestimmt und dann ist es gut, wenn man gerüstet ist.