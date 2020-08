Dynamik sieht anders aus. Seit über sieben Jahren gibt es in der Kremser Straße in Herzogenburg Pläne, ein kombiniertes Hotel-/Wohnbauprojekt zu realisieren. Einsprüche haben das Vorhaben bis Ende des Vorjahres verzögert. Die Gedesag, erst seit Kurzem federführend, setzt alles daran, dass dem Areal in der Bruckner-Kurve bald Leben eingehaucht wird; jetzt ohne Hotel, dafür mit Gesundheitseinrichtung.

Dynamik fehlt nicht nur im Zentrum. Fünf Jahre nach der endgültigen Schließung des Geriatriezentrums St. Andrä ist es dem Wiener Gesundheitsverbund, vormals Krankenanstalten-Verbund, noch immer nicht gelungen, einen Käufer für das Hauptgebäude zu finden.

Die Liste an fehlender Dynamik ließe sich fortsetzen, aber ganz darf der Optimismus nicht verloren gehen. Am Schillerring sind die Bagger aufgefahren und haben die Nemschitz-Halle dem Erdboden gleich gemacht. Nach jahrelanger Verzögerung wird das Projekt „Junges Wohnen“ nun endlich realisiert.