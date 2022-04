Neues Profil gesucht

An die Stelle des streitbaren Herbert Steininger an der Spitze des NÖ-Spitzenfußballs rückt mit Thomas Wachter ein Nachfolger, der sich – wiewohl diplomatischer – ebenfalls kein Blatt vor den Mund nimmt. Mit dem neuen Boss bleibt aber eines beim alten: Die Hauptgruppe Spitzenfußball braucht ein neues Profil. Oder vielmehr überhaupt ein Profil. Wofür die Vertretung des Spitzenfußballs steht, ist vielfach nicht einmal bei den von ihr vertretenen Vereinen angekommen.

Klar: Wachter kommt mitten aus dem Vereinsleben und hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. In seinem Team finden sich profilierte Namen wie etwa Franz Ambichl. Das größte Problem liegt aber weniger in den Persönlichkeiten, sondern in der Struktur.

Die HG steht für Klubs von der 1. Landesliga bis in die Bundesliga. Und deren gemeinsame Interessen halten sich nun einmal in engen Grenzen.