Dass sich das Klimaschutzministerium unter Leonore Gewessler von den Grünen für die Verhinderung, pardon, Evaluierung von wichtigen Straßenbauprojekten stark macht, mag angesichts ihrer dogmatischen Denkweise noch nachvollziehbar sein. Dass aber ausgerechnet ein Ministerium unter Federführung der Grünen beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs auf der Bremse steht, ist nicht mehr nachvollziehbar.

Leidtragend ist die Bevölkerung im NÖ Zentralraum. Was den Ausbau und die Modernisierung der „Öffis“ anbelangt, wird sie immer wieder aufs Neue vertröstet. Die Elektrifizierung der Bahn zwischen Herzogenburg und Krems fällt in die Rubrik „unendliche Geschichte“.

Dass die Antwort des Landes auf die Resolutionen der Städte Herzogenburg, St. Pölten und Krems auch nichts Gutes verheißt, war zum Teil sogar zu erwarten. Mit den „Öffis“ hat man‘s hierzulande nicht so, was sich etwa an der mittlerweile peinlichen Blockade des 1-2-3-Tickets ablesen lässt.