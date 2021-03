Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen sind an Grauslichkeit nicht zu überbieten. Um nicht in die totale Negativ-Stimmung zu verfallen, sollte auch Positives inmitten dieser Krise herausgekitzelt werden, wozu zweifellos Projekte eine gewichtige Rolle spielen, die mit Klimaschutz, Natur, Bewusstsein für Region und Regionales zu tun haben.

Von diesen Projekten gibt es in der Region Herzogenburg gleich mehrere. Die Gemeindepolitik zeigt sich engagiert. In Obritzberg-Rust beispielsweise ging am Gemeindezentrum für eine Stunde das Licht aus: Erstmals beteiligte man sich an der „Earth Hour“. Ebenfalls in Obritzberg-Rust wollen Ökopioniere eine Vorbild-Kleingartensiedlung aus der Taufe heben, in der Autarkie die zentrale Funktion innehat. Wölblings Bürgermeisterin Karin Gorenzel nahm am „Bee Running“ (warum eigentlich nicht „Bienenlauf“?) teil. Er dient zum Aufbau von Blütenwiesen für Bienen und Schmetterlinge. Also doch Positives inmitten der Corona-Zeit.