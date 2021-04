Wo man singt, da lass‘ dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder: Und die Leiter der Musikschulen können viele Lieder singen über das, was die Corona-Maßnahmen angerichtet haben. Sie singen in schönstem Klartext, frei von dem Politiker-Beschwichtigungs-Geschwurbel, mit dem in nun schon täglichen Appellen an die Disziplin das Warten auf das Licht am Ende des mittlerweile unendlich lang gewordenen Tunnels erträglich gemacht werden soll.

Die Demotivation, so beklagt man an den Musikschulen, nehme zu. Da sind die Musikschulen nicht alleine. Blickpunkt Sport: Da teilen Nachwuchstrainer hinter vorgehaltener Hand mit, dass nach der Mini-Öffnung für den Trainingsbetrieb nur mehr fünf von bis dahin 15 Jugendlichen erschienen sind.

Der Kraftakt, Kinder und Jugendliche wieder an einen Sportverein, an eine Musikschule, an die Blasmusik, an die Feuerwehr heranzuführen, wird eine ebenso schwierige Aufgabe wie jener zur Bekämpfung von Corona.