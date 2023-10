Pfand muss hoch sein

Während in den anderen Gemeinden die Aktion „Frühjahrsputz“ oder auch „Gemeindeputztag“ in der ersten Hälfte des Jahres über die Bühne geht, hat man diesen wichtigen Termin in der Stadt Herzogenburg in den Herbst verlegt. Das ist aber auch schon der einzige Unterschied, denn man findet überall das gleiche Bild: Mist und Unrat so weit das Auge reicht. Auch die Sammler in der Stiftsstadt sind mit prall gefüllten Säcken am Bauhof eingetroffen.

Abhilfe wird ab Anfang des Jahres 2025 geschaffen, wenn das Einwegpfand kommt. Es gilt für Dosen und Flaschen. Betrachtet man die Funde näher, liegt eine Ausweitung auf der Hand: Wo bleibt das Pfand auf Becher, die man „über die Gasse“ mitnimmt? Und wo bleibt das Pfand auf die (Pizza-)Kartons?

Apropos Pfand: Um Verbesserungen erzielen zu können, müsste seine Höhe so gestaltet sein, dass sie Müllsündern richtig weh tut. Da reden wir nicht von 10, 20 Cent. Angebracht wären etwa fünf Euro pro Dose oder Flasche, das ist ein Anreiz zum Retournieren!