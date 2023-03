Rechnung ohne Gast

Zugegeben, die Idee war grundsolide und auch sehr vernünftig: Plastik hat in der vergangenen Saison das Eis auf dem Kunsteislaufplatz am Auring ersetzt. Damit schlug man gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Ein Kühlaggregat, das seinen Geist aufgegeben hatte, hätte man um viel Geld ersetzen müssen. Exorbitant in die Höhe geschnellte Kosten für Energie machten dann das Plastik noch einmal attraktiver. Überdies hat die Unabhängigkeit vom Wetter einen weiteren Pluspunkt dargestellt. Plastik schmilzt beim Wärmeeinbruch nicht davon.

Wie sich jetzt aber herausstellt, hat man die Rechnung letztendlich ohne die Gäste gemacht, die ausgeblieben sind. Nicht alle, am Ende bleibt dennoch ein ganz deutlicher Rückgang.

Was tun? Die Politik hat mehrere Wochen Schonfrist, die zum Nachdenken genützt wird. Die Rückkehr zum Eis steht möglicherweise bevor, denn der Gast ist, so heißt es, der König.