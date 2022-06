Reich an Kultur

Ja, damals herrschten Aufregung, Empörung: Das Brassfestival in Traismauer stand am Anfang unter keinem guten Stern. Viel zu viel Wirbel im Stadtzentrum: So lautete vielfach der Tenor.

Der Beharrlichkeit des seinerzeitigen Chefs der Musikschule, Alfred Kellner, gleichzeitig auch Kulturstadtrat, war es zu verdanken, dass dieser Veranstaltung nicht gleich zu Beginn die Luft ausging.

Mittlerweile ist viel Wasser die Traisen und Donau hinabgeflossen. Das Brassfestival hat sich etabliert und heuer auch so viele Zuschauer angelockt wie selten in der Vergangenheit. Es ist Teil eines reichhaltigen Kulturangebots in der Region, Stichwort die Veranstaltungen in Thalheim, Walpersdorf, Heiligenkreuz oder das Ost-West-Musikfest. Nicht unbedingt vom Publikums-Zuspruch gesegnet sind oftmals Ausstellungen, doch auch sie haben ihren fixen Platz im kulturellen Spektrum der Region.