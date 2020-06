Volksschulkinder führen in regulären Zeiten eine vorbildliche Aktion durch. Gemeinsam mit der Polizei wird ein Straßenzug ausgesucht, an dem die Geschwindigkeit der Autofahrer kontrolliert wird. „Brave“ Autofahrer, also jene, die sich ans Tempolimit halten, bekommen einen Apfel, Temposünder eine Zitrone.

Verkehr in Herzogenburg Chaos in St. Pöltner Straße: Schranken zu, alles steht

Am Beginn der St. Pöltner Straße in Herzogenburg würden wohl ausschließlich Äpfel verteilt. Zu hohe Geschwindigkeit ist kaum möglich, weil Autofahrer (sowie Radler und Fußgänger) in einen sauren Apfel beißen müssen, den man Wartezeit nennt. Kommt ein Zug auf der eingleisigen Strecke von St. Pölten nach Krems, heißt es Warten ohne Ende.

Das Problem ist allen Stellen bekannt, eine Lösung ist nicht in Sicht. Logisch erschiene der Bau einer Unterführung, doch dazu reicht der Platz nicht aus, den ein solches Bauwerk einnimmt. Also heißt es für die Verkehrsteilnehmer weiterhin warten und in den sauren Apfel beißen.