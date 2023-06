Schreien und nachdenken

Alexander Simader, der Mastermind der Klimaenergie-Modellregion Unteres Traisental-Fladnitztal (KEM), machte aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Es war ein Desaster.“

Gemeint war ein „Stammtisch“, zu dem die KEM eingeladen hatte. Diese Einladung richtete sich ausdrücklich an Jugendliche. Man wollte (und will) weg von herkömmlichen Veranstaltungen mit dem Publikum 50 Jahre plus.

Gekommen sind Jungpolitiker und nicht mehr so junge Politiker.

Unbemerkt von der arbeitenden Öffentlichkeit, ging vor einigen Wochen im Traismaurer Schloss eine Fridays-for-Future-Veranstaltung über die Bühne. 13 Jugendliche aus der Römerstadt waren dabei. Sie hat man zum „Klima-Stammtisch“ extra und persönlich eingeladen. Reaktion: null.

Vielleicht, weil beim „Stammtisch“ nachdenken angesagt war; über Klimaschutz, Maßnahmen, Anpassungen. Bequemer ist es da freilich, am Freitag Schule zu schwänzen und wirre Parolen zu plärren.