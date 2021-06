Mit der Etablierung von vier Trekking-Strecken ist der Kleinregion Unteres Traisental mit den Bürgermeistern Herbert Pfeffer und Christoph Artner an der Spitze sowie Regionalbetreuerin Monika Heindl als federführende Begleiterin ein großer Wurf gelungen. Dafür gab es auch schon Lob von Mostviertel-Tourismus, schließlich schafft man ein neues, attraktives Angebot.

Region Herzogenburg Statzendorf lehnte Beteiligung an Trekking-Projekt ab

Gerne hätte man es durch eine fünfte Route aufgewertet, doch die Gemeinde Statzendorf lehnte dankend ab. Das ist zwar sehr schade, doch die Argumentation von Bürgermeister Herbert Ramler, der für den gesamten Gemeinderat spricht, ist absolut nachvollziehbar. Zu oft hat es in der Vergangenheit Berichte über „schwarze Schafe“ gegeben, die Konflikte mit Landwirten auf Güterwegen und erst recht mit Jägern im Wald durch Rücksichtslosigkeit provoziert haben. An den Benutzern der vier Trekking-Strecken wird es letztlich liegen, ob es in ferner Zukunft auch vielleicht in Statzendorf Akzeptanz geben wird.