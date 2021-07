Abstand halten! Massenansammlungen vermeiden! Die monatelangen Appelle von führenden Politikern im Verbund mit ihren Haus-und-Hof-Virologen haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Gastronomen in der Region bestätigen, was für viele Menschen mit freiem Auge sichtbar ist: Das Geschäft läuft schleppend und zäh. Selbst Doppelt-Geimpften, also Voll-Immunisierten, hallt es im Hinterkopf: Abstand halten! Massenansammlungen vermeiden!

Die kommenden Wochen und Monate werden für die Wirte vermutlich nicht leichter. Derzeit bläst das Gesundheitsministerium zum Halali, verstärkte Kontrollen soll es wieder geben. Da will das Innenministerium nicht nachstehen, signalisiert prompt Unterstützung.

Es ist auch die Ungewissheit, die an den Nerven zehrt. Kommt eine „vierte Welle“? Folgen auf Delta Epsilon und Gamma? Wird die Bundesregierung etwa gar wieder alle Menschen einsperren? Fragen, die nicht sofort, jedenfalls aber noch heuer beantwortet sein werden.