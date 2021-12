Vandalen und Pyromanen

In Traismauer gibt es Vandalen, die bei ihrer Zerstörungswut einen offensichtlichen Hang zur Pyromanie zeigen.

Dieses zwanghafte Feuerlegen ohne ein erkennbares Motiv war heuer bereits mehrmals festzustellen. In Gemeinlebarn wurde das ehemalige Milchhaus in Brand gesteckt, in unmittelbarer Nähe brannte ein Mistkübel am Bahnhof.

Auch die Traismaurer Stadtpfarrkirche blieb nicht verschont. Dort musste Stadtpfarrer Josef Seeanner ein eher ungewöhnliches Mittel im Kampf gegen díe Rowdys anwenden, er ließ im Gotteshaus Videokameras installieren.

Jüngster negativer Höhepunkt war ein Kleinbrand im Wahrzeichen der Stadt, dem Wienertor, auch Römertor genannt. Nur durch zufällig vorbeikommende Passanten konnten die Ausbreitung des Feuers werden.

Bleibt zu hoffen, dass die Vandalen rasch ausgeforscht werden.