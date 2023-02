Versorgung sichern

Immer mehr kleine regionale Nahversorger schließen ihre Pforten – die Konkurrenz durch große Supermarktketten ist meist zu groß. In Grünz in der Gemeinde Obritzberg-Rust hat jetzt ein kleiner Würstelstand mit Hofladen geöffnet. Den beiden Betreibern ist Regionalität und Geselligkeit wichtig. Damit setzen sie ein – zumindest kleines – positives Lebenszeichen der regionalen Nahversorgung.

Die Ortschaften am Land brauchen dringend Wirtshäuser oder wie in diesem Fall, Würstelstände und Imbissbuden. Denn das sind nicht nur Orte, an denen man essen und trinken kann, sondern auch Orte, an denen die Menschen zusammenkommen.

Um diese Orte am Leben zu erhalten, braucht es Menschen, die das Angebot auch nutzen. Die Zeiten sind nicht einfach, aber gemeinsam und mit der Unterstützung jedes Einzelnen kann das Überleben der kleinen Nahversorger noch lange gesichert werden.