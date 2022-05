Vorbereitung ist vorbildlich

In Herzogenburg wird sicherlich noch heuer der Spatenstich für den Schulcampus erfolgen. Gleich drei Schulen wird er eine Heimat bieten: der Volksschule, der Sonderschule und der Musikschule.

Dass schon etwas in die Jahre gekommene Gebäude saniert werden, dass man auf Platznot mit einer Erweiterung reagiert oder gleich neu baut, ist alles nicht neu.

Bemerkenswert ist aber, wie akribisch man sich in der Stiftsstadt auf dieses Millionenprojekt vorbereitet.

Da werden andere Schulen besichtigt, da gibt es Workshops, in denen Bürger zu Wort kommen und vor allem Pädagogen, die später am Campus arbeiten werden. Da werden Ideen gesammelt, da dürfen auch Wünsche geäußert werden. Dass hier im Vorfeld keine einsame Entscheidung der Politiker in Stadt- und auch Gemeinderat getroffen wird, ist bei diesem Großprojekt sehr zu begrüßen und auch rundum vorbildlich.