In Herzogenburg ist vor wenigen Tagen eine Ära zu Ende gegangen. Nach 41 Jahren im Gemeindedienst konsumiert Kurt Schirmer seinen Resturlaub, im kommenden Jahr wird er sich in den wohlverdienen Ruhestand begeben. 32 Jahre fungierte Schirmer als Stadtamtsdirektor, Seite an Seite mit den Bürgermeistern Anton Rupp, Franz Zwicker und Christoph Artner.

Unter Schirmers Regie ist die Gemeindeverwaltung im Rathaus zu einer Bürgerservice-Stelle geworden, Mandatare aller Fraktionen hatten einen kompetenten Ansprechpartner, wenn es um Themen wie Spitzfindigkeiten in der Gemeindeordnung oder die komplizierte Welt der Zahlen ging.

Seine Weitsicht fand zum Glück bei der Politik Gehör. Er drängte auf rechtzeitige Bestellung eines Nachfolgers, was mit Dominik Neuhold gelungen ist. Drei Jahre hatte dieser Zeit, sich auf seine neue Funktion vorzubereiten.

Die NÖN bedankt sich ausdrücklich für die gute, freundschaftliche Zusammenarbeit.