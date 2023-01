Mehr als 50 Objekte, die denkmalgeschützt sind, darunter auch einige Wohn- oder Geschäftshäuser, gibt es in Herzogenburg. Von vielen Objekten weiß man es gar nicht, wie etwa von der alten Turnhalle am Schillerring oder der heutigen Pizzeria am Rathausplatz, die 1558 als Brauerei errichtet und bis 1882 als solche geführt wurde.

Im Stadtkern gibt es aber auch ziemlich viele Objekte, die nicht unter Denkmalschutz stehen. Ihnen gilt die rundum vorbildliche Initiative von Stadtrat Peter Schwed und natürlich auch allen Mitgliedern des Ausschusses für Raumordnung. Auch Objekte, die nicht unter Denkmalschutz stehen, sind schützenswert. Und das geschieht jetzt, wenngleich, so wird es auch betont, Modernes nicht verboten wird.

Ein Experten-Beirat wird darüber wachen, dass dem Ortsbild stets Genüge getan wird. Man darf jetzt schon auf die Zusammensetzung des Beirats gespannt sein.