Vorerst nur angekündigt

Gut Ding braucht Weile, heißt es so schön. Wenn man die Weile bedenkt, bis die schon lange geforderte Zweigleisigkeit der Bahnstrecke zwischen St. Pölten und Herzogenburg verwirklicht sein wird, dann muss das Ganze schon ein sehr, sehr gutes Ding sein.

Die Geschichte lehrt, dass der Rahmenplan der ÖBB, in dem das Projekt verankert ist, nicht mehr als eine bloße Ankündigung darstellt; bestensfalls eine Willlenskundgebung. Zu oft ist die Realisierung schon angekündigt worden, zu oft ist nichts geschehen. Und auch dieses Mal muss man bedenken, dass im Jahr 2033 die wesentlichen Player der Gegenwart vermutlich nicht mehr in ihren Ämtern sein werden; weder der Vorstandsvorsitzende der ÖBB Holding, noch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Was ihre Nachfolger vom unverbindlichen Rahmenplan halten? Unbekannt. Daher: Die Zweigleisigkeit wird erst geglaubt, wenn Züge tatsächlich auf zwei Gleisen fahren.