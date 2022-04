Weiter in der Warteschleife

In feierlichem Rahmen ist in der Vorwoche mit der Schlüsselübergabe das Projekt „Junges Wohnen“ nun vollendet worden. Herzogenburg hat eine Bereicherung erfahren, die jungen Mieter werden es der Stadtgemeinde danken.

Zur Erinnerung: Der Gemeinderatsbeschluss, dass am ehemaligen Nemschitz-Areal Start-Wohnungen errichtet werden sollen, datiert aus dem Jahr 2014.

Noch länger dauert die Umsetzung eines Projektes in der Kremser Straße. Erst als feudales Hotel geplant, dann in einer Kombination mit Wohnungen, letztlich „nur“ Wohnungen, doch die Umsetzung lässt weiter auf sich warten. Ebenso völlig unklar ist die Zukunft des 2015 aufgelassenen Geriatriezentrums in St. Andrä.

In beiden Fällen hat die Gemeinde lediglich bedingten Einfluss, in der Kremser Straße ist eine Genossenschaft am Werk (oder eben nicht), in St. Andrä der Wiener Krankenanstalten-Verbund.