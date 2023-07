Wer zündelt, kann weg

Wien-Favoriten, Reumannplatz? Nein, Herzogenburg, Rathausplatz. Zehn Polizisten im Einsatz, dazu die Rettung. Am vergangenen Freitag hat sich dort ein Nationalitätenkonflikt zugetragen, am Ende gab es drei leicht Verletzte und bislang sieben Anzeigen wegen Raufhandels. Davon sind betroffen sind türkische Staatsbürger, denen es offenbar nicht behagt, dass es in der Stiftsstadt auch Kurden gibt. Dass der Wirt der Pizzeria „Endo“ Kurde ist, wussten bisher nur absolute Insider. Schließlich ist es völlig egal, welcher Nationalität ein Gastronom ist.

Es ehrt den betroffenen Wirten, dass er nicht alle Türken in einen Topf wirft. Jenen, die auf österreichischem Boden (Nationalitäten)-Konflikte anzetteln möchten, sei Wien angeraten. Nein, nicht Wien-Favoriten, sondern Schwechat bei Wien, wo sich der Flughafen befindet. In nicht einmal drei Flugstunden könnten sie in ihrer Heimat sein, nahe dem geliebten Präsidenten. In Herzogenburg würde diese Rabauken sicher niemand vermissen.