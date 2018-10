„Nerven sparen, Bahn fahren“, lautete jahrelang ein ÖBB-Slogan, der seine Wirkung nicht verfehlt hat. EU-weit sind die Österreicher die fleißigsten Bahnfahrer, europaweit haben lediglich die Schweizer die Nase vorne.

Wie ein Herzogenburger nun aufzeigt, können Passagiere vor allem in den Morgenstunden nicht Nerven sparen, sondern Nerven verlieren, weil sie keinen Sitzplatz finden. Dass der Aufschrei von Max Gusel just zum selben Zeitpunkt stattfindet, in dem Fahrgäste in der Gegenrichtung trotz gültiger Tickets den Zug verlassen müssen, mag ein seltsamer Zufall sein, doch das Bild ist eindeutig: Offenbar gibt es massive Probleme, wenn zu viele Menschen Bahn fahren.

Gefordert ist hier in erster Linie die Politik, weil sich die ÖBB schon seit längerer Zeit nicht mehr in der Lage sehen, in mehr Relationen, sprich Zugverbindungen, zu investieren. Dringender Handlungsbedarf ist angesagt, damit die Bahn nicht im wahrsten Sinne des Wortes vom eigenen Erfolg überrollt wird. Und damit die Kunden wieder Nerven sparen können.