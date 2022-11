Energiesparen heißt es derzeit an allen Ecken und Enden, vielleicht abgesehen vom Strom für die Elektroautos. Statt der herkömmlichen Beleuchtung gibt es jetzt LED, statt Heizstrahlern im Freien sind Decken aus Lammfell im Trend.

Auch die Gemeinden müssen Energie sparen, deshalb hat man sich in Herzogenburg zu einem revolutionären Schritt entschlossen. Die Stadt investiert 150.000 Euro in Kunststoffplatten, die am Eislaufplatz das Eis ersetzen sollen. Künftig kurvt man am Auring auf Polyethylen. Eine kluge Entscheidung, denn bei den horrenden Preisen für Energie wird sich die Anschaffung wohl schon sehr bald amortisiert haben.

Und das Kurven auf Kunststoff ist besser als gar kein Eislaufplatz. Er stellt schließlich für viele Kinder und Jugendliche die einzige sportliche Betätigungsmöglichkeit im Winter dar, deren

Eltern sich die hohen Kosten fürs Skifahren nicht leisten können oder wollen.