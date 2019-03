Schüler müssen nicht unbedingt den Unterricht schwänzen und lautstark Klimaschutz und Nachhaltigkeit fordern. Dass es auch anders geht, stellen gleich mehrere Schulen in der Region nachhaltig unter Beweis. Ganz ohne Demonstration auf der Straße, sondern direkt in den Unterrichtsräumen. Da wird der Klimaschutz sogar in den Religionsunterricht oder in Musikerziehung einbezogen, da stellt man naturbelassene Cremen oder gesunde Jausen mit Lebensmittel aus der Region her, da werden Hochbeete gebastelt, um Gesundes anzupflanzen.

Gelebt wird dieser Klimaschutz der kleinen Schritte in der Klima- und Energiemodellregion Unteres Traisental, die nun die Eltern eingeladen hat, damit sie erfahren, wie klima-fit ihre Sprösslinge bereits sind. Das Staunen war mitunter groß, denn wie es Wölblings Bürgermeisterin Karin Gorenzel so treffend formulierte: Die Kinder gehen ganz locker mit dem Thema Klimawandel und Klimaschutz um. Da können Erwachsene davon lernen.