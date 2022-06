Mehr Tierwohl, faire Haltung, glückliche Hühner, Rinder oder Schweine: Alles paletti, nur das Allerbeste landet in den Küchen im Land.

Und dann das: Die Exekutive stoppt auf der S 33 einen Transporter, der mit Mastschweinen überladen ist. Die armen Tiere quieken, aber nicht vor Freude, sondern vor Schmerz. Viele Schweine sind verletzt, sie haben viel zu wenig Platz. Den Stress, den sie erleiden, will man sich erst gar nicht vorstellen.

Nun ist es so, dass der Transporter seine Fahrt fortgesetzt hat. Das Ziel ist unbekannt, doch eines steht fest, die Tiere sind geschlachtet worden und irgendwo werden dann diese Filets und Karrees auf dem Teller landen. Mahlzeit!

Sicherlich gibt es da und dort Bemühungen um mehr Tierwohl, die auch nicht kleingeredet werden sollen.

Doch die grässliche Entdeckung an der S 33 in Herzogenburg zeigt doch, dass man sich als mündiger Konsument nicht einlullen lassen darf. Es gibt in Sachen Tierwohl noch viel zu tun.