Jede neunte Gemeinde in NÖ hat eine Frau an der Spitze: Dieses Verhältnis spiegelt sich auch im Bezirk wider. Auch hier ist jeder neunte Ortschef weiblich. Insgesamt gibt es fünf Bürgermeisterinnen, mit Daniela Engelhart und Karin Gorenzel sind es zwei in der Region. Erfreulich ist, dass ab Herbst eine weitere Bürgermeisterin in Neustift-Innermanzing dazukommen wird. Die Zahl der weiblichen Führungskräfte steigt aber nur langsam.

Eine Hauptrolle spielt, dass die Kinderbetreuung vor allem in ländlichen Gemeinden großteils in Frauenhand liegt. Macht man als Frau Karriere und traut sich sogar den Nachwuchs zur Betreuung in fremde Hände zu geben, wird man als Rabenmutter abgestempelt, der das Wohl des Kindes egal ist. Väter, die sich kaum kümmern, werden hingegen als erfolgreiche Versorger dargestellt. Entscheidet sich ein Mann in Karenz zu gehen, wird er – gerade am Land – belächelt. Es ist dringend notwendig, dass hier ein Umdenken in den Köpfen der Menschen stattfindet. Nur so werden mehr Frauen den Schritt in die Politik wagen.