In wenigen Tagen wird in Russland der Kampf um den Weltmeister-Titel angepfiffen. Mit dem runden Leder rollt dann auch der Rubel. Profitieren können vom Fußball-Großereignis – auch wenn sie 2.000 Kilometer vom nächsten Austragungsort entfernt sind – sogar die Wirtschaftstreibenden der Region.

Geld in die Kassen bringt das Fußball-Fieber vor allem der Gastro. Die Übertragung der Spiele lockt – hoffentlich – viele Fans in die Lokale und Schanigärten rund um die Stiftsstadt. Durch kulinarische Specials wie WM-Burger oder Events wie Wuzzl-Turniere können die heimischen Wirte vielleicht sogar diejenigen anlocken, die mit dem Sport sonst nichts am Hut haben. Punkten können mit besonderen Fußball-Aktionen auch die örtlichen Geschäfte. Fanartikel, Bier, Chips oder Beamer werden zur WM bestimmt benötigt.

Zu hoffen ist außerdem, dass der Passiv-Sport neben klingelnden Kassen auch aktiven Nachwuchs bringt. Wenn sie ihre Idole auf der Leinwand beobachten, kommen vielleicht auch Kinder auf den Geschmack und melden sich im Sportverein an.