Mustergültige Ausrüstung

Als sich eine fünfköpfige Ski- und Snowboard-Tourengeher-Gruppe am vergangenen Samstag im Bereich Annaberg auf die Talfahrt vorbereitete, herrschte Lawinenwarnstufe 2. Das heißt: „Eine Lawinenauslösung ist bei großer Zusatzbelastung vor allem an Steilhängen wahrscheinlich. Größere Lawinen sind nicht zu erwarten. Die Schneedecke ist allgemein gut verfestigt, außer an einigen Steilhängen.“

Bruder Leichtsinn war also nicht der Begleiter der Gruppe. Ein Restrisiko besteht allerdings immer, deshalb war das Quintett mustergültig ausgerüstet, wie auch die Alpinpolizei hervorhob. Dieser guten Ausrüstung verdankt der verschüttete Herzogenburger wohl sein Leben, denn innerhalb weniger Minuten konnte er von seinen Kameraden geortet und in der Folge geborgen werden. Denn auch und gerade am Berg zählt: „Schnelle Hilfe zählt doppelt“.