Nahversorger erhalten

Die Bäckerei Bogner in Obritzberg sperrte vor wenigen Wochen zu – die Inhaber gingen in Pension, Nachfolger gab es keinen. Umso schöner ist jetzt die Nachricht, dass die Nahversorgung mit der Bäckerei Ehn in der Gemeinde gesichert ist. Zumindest einen Lieferservice soll es geben.

Ein wichtiger Schritt, denn das Sterben der Nahversorger ist in vollem Gange. Bäckereien und kleine Geschäfte sperren zu, sie kommen gegen die großen Supermarktketten nicht mehr an. Allerdings braucht es auch einen Nahversorger in den Orten. Sie sind nicht nur ein Treffpunkt, sondern beleben auch die Dörfer. Ohne diese Orte der Begegnung werden letztendlich irgendwann die Ortskerne aussterben.

Umso wichtiger ist es daher, dass die Bevölkerung den Erhalt der Bäckerei nicht nur schätzt, sondern auch dort einkauft. Denn selbst mit gutem Willen kann kein Geschäft ohne Nachfrage überleben.