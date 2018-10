Nach einer Periode der Stagnation herrscht im Tourismusbereich so etwas wie Aufbruchstimmung, wie ein Projekt beweist, das in der kommenden Woche in Wölbling aus der Taufe gehoben wird. „Schau rein und huck di zuwa“ heißt es, ein Angebot an Heurigengäste, die einander nicht kennen, doch gemeinsam an einem Tisch Platz zu nehmen und zu plaudern. Das ist einerseits praktisch für diese Gäste, andererseits will das Traisental damit seine Rolle als Ort der Gemütlichkeit festigen.

Gemütlich ist es auch in der neuen Wein-Art-Zone in Traismauer, wo Rudolf Hofmann mit viel Energie einen Schmuckkasten geschaffen hat, der gerne frequentiert wird; was für ein krasser Gegensatz zur ehemaligen Vinothek, die in eine Art Dornröschenschlaf verfiel und schließlich endgültig entschlummerte.

Stets bei solchen richtungsweisenden Initiativen dabei ist der Obmann des Vereins Weinstraße & Tourismus Traisental-Donau, Walter Pernikl. Er weiß, dass seine Funktion das Bohren harter Bretter, die Politik der kleinen Schritte bedeutet. Sie führen in die richtige Richtung.