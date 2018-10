Mit der Verwirklichung des riesigen Gewerbeparks in der Herzogenburger Katastralgemeinde Oberndorf/Ebene setzt Erich Erber neuerlich einen Meilenstein. Der Paradeunternehmer hat nach dem Wegzug von Biomin beziehungsweise der Erber AG, die ihren Konzernsitz nun in Getzersdorf hat, auf die Stiftsstadt nicht vergessen und errichtet an der Stadtgrenze zu St. Pölten praktisch direkt an der S 33 einen Businesspark. Herzogenburg wiederum leistet volle Unterstützung, wird sich die Instandhaltungskosten für die Zufahrt Tiroler Straße auf St. Pöltner Areal mit der Landeshauptstadt teilen. Diesen Beschluss haben die Gemeinderäte einstimmig gefasst.

48 Hallen wird dieser Businesspark künftig umfassen. Eine der Zielgruppen sind die Jungunternehmer, modern „Start-Ups“, die mit günstigen Mieten nach Oberndorf gelockt werden sollen. Dort werden sie professionelle Verhältnisse vorfinden, ganz anders, als vor mittlerweile 35 Jahren, als Margarete und Erich Erber die Firma Biomin in einem angemieteten Lagerhaus in Pottenbrunn gründeten.