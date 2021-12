Nicht sehr ruhmreich

Die Stadt Herzogenburg legt ihren Bürgern teils satte Gebührenerhöhungen unter den Christbaum. Bei der Gemeinderatssitzung wurde auch ein Blick in die Vergangenheit geworfen. „Man hat das Thema aus politischen Gründen lange nicht angegriffen“, stellte Gemeinderat Florian Motlik von den Grünen fest. Die Gebarungseinschau des Landes sei eine „Watsche an den Vorgänger von Bürgermeister Artner“ gewesen, befand ÖVP-Stadtrat Peter Schwed. Sein Parteikollege Stadtrat Erich Hauptmann wies darauf hin, dass man „Schritte in kleinen Dosen immer wieder aufs Tableau gebracht hat.“

Mehr aber nicht: Es gab keine Gegenstimmen bei diesbezüglichen Beschlüssen in der Vergangenheit und „keinen Aufschrei im Stadtrat oder im Prüfungsausschuss“, wie SPÖ-Vizebürgermeister Richard Waringer bemerkte.

Was bleibt: Ruhmreich war die Vergangenheit allseitig nicht.