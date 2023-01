Nicht überschätzen

Am Wochenende kamen auf mehreren schneebedeckten Straßen Pkw von der Fahrbahn ab. Ein Problem, das immer wieder auftritt. Viele Autofahrer unterschätzen die (Rutsch-) Gefahr auf schneebedeckten Fahrbahnen und überschätzen ihr Können.

Wichtig ist deshalb, auf die richtige Ausrüstung zu setzen, nämlich auf Winterreifen. Ein größeres Problem ist bei den meisten aber ihre Fahrweise. Sie überschätzen sich und bringen damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Je höher die Geschwindigkeit, umso höher das Risiko eines Unfalls. Deshalb gilt, die Geschwindigkeit den Fahrbahnverhältnissen anzupassen, um auf Gefahren schnellstmöglich reagieren zu können.

Endet die Fahrt nun doch im Straßengraben – vielleicht sogar trotz vorsichtiger Fahrweise – sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren sofort zur Stelle. Dennoch ist besser: Better be safe, than sorry.