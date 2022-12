Nikolaus darf bleiben

Landauf, landab ist er wieder unterwegs, der Heilige Nikolaus und verteilt seine Gaben an die Kinder. Da kann der böse Krampus mit seiner Rute fuchteln, so lange er möchte, letztendlich behält immer Nikolaus die Oberhand. Schön, wenn das Gute siegt. Und schön, dass es den Nikolaus noch geben darf, in Zeiten, in denen Traditionelles verpönt zu sein scheint.

Mit Schrecken erinnere ich mich an die Zeilen, die ich vor wenigen Wochen von einem Mitarbeiter bekam: Er war zuvor von der Kindergartenleiterin ersucht worden, den Heiligen Martin nicht mehr ins Zentrum zu rücken. Denn das „Martinsfest“ sei nicht mehr gebräuchlich und werde durch das „Laternenfest“ ersetzt. Man wolle keine Kinder ohne christliches Religionsbekenntnis zwangsbeglücken.

Die Pädagogin kann natürlich nichts dafür, sie handelte auf Geheiß „von oben“. Zum Glück hat man den Nikolaus noch nicht entsorgt.