In Herzogenburg ist wie aus heiterem Himmel ein heftiger Konflikt rund um den Fahrdienst ausgebrochen, der das Grundsätzliche an dieser Initiative in den Hintergrund rückt: Freiwillige transportieren Menschen innerhalb einer Gemeinde zu einem akzeptablen Preis vom Punkt A zum Punkt B. Als Vorbilder dienen Eichgraben und Wölbling, wo diese Ergänzung zum öffentlichen Verkehr von der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen worden ist.

Entzündet hat sich der Konflikt an der Tatsache, dass sich Stadtrat Franz Gerstbauer von den Grünen als Obmann des Trägervereins zur Verfügung gestellt. Bei Informationsveranstaltungen im Vorfeld ist stets das „Unpolitische“ des Vereins betont worden, jetzt steht plötzlich ein Politiker an seiner Spitze.

Andererseits: Würde es den Verein, würde es den Fahrdienst in der Folge, ohne Gerstbauer als Obmann geben? Ein Dilemma auch bei anderen Vereinen: Viele Indianer, aber niemand will der Häuptling sein.