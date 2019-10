Nicht einmal 90 Tage sind es bis zur nächsten Gemeinderatswahl, die am 26. Jänner 2020 über die Bühne gehen wird. Da entscheiden die Bürger, wer in den folgenden fünf Jahren die Geschicke in den Kommunen lenken wird.

Gemeinderatswahl 2020 Ramler geht in Statzendorf ins Rennen

Sieht man von den Ortschefs in den neun Gemeinden der Region ab, die allesamt als Spitzenkandidaten ihrer Parteien ins Rennen gehen werden, sind personelle Fragen weitgehend ungeklärt. Zumindest offiziell. Das geht so weit, dass die Herzogenburger VP auf Anraten eines Trainers oder Masterminds oder Spin-Doctors einen „Spannungsbogen“ aufbauen möchte. Die Öffentlichkeit soll so spät wie möglich erfahren, wer als Spitzenkandidat antritt, was die Spekulationen rund um Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann anheizt. Er war Nummer eins im Jahr 2015.

Wohltuend hebt sich da die Statzendorfer VP ab. Oktoberfest, Kandidatenpräsentation, Orientierung für die Wähler knapp 90 Tage vor dem Votum, so gehört sich das.