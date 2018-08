Ja, Unwetter und massive Abkühlung nach der Hitzewelle der vergangenen Tage waren prophezeit und sie trafen exakt ein. Der krasse Unterschied zu früheren Zeiten: Einst wurde es schwarz am Himmel und es begann früher oder später zu schütten. Großflächig. Heute stehen Unwetter an der Tagesordnung. Wo sie niedergehen, ist kaum vorhersehbar. Und die Schäden, die sie anrichten, nehmen stets neue Dimensionen an.

Gutenbrunns Ortsvorsteher Martin Gramer war bei den NÖ Kindersommerspielen in Herzogenburg, als er über das Unwetter in Adletzberg und naher Umgebung informiert worden ist. NÖN-Reporter Peter Nussbaumer weilte beim Sommerfest des Gasthauses zum Schwarzen Ochsen in Murstetten, als wenige Kilometer entfernt Langmannersdorf von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht worden ist. Beide konnten an ihren Standorten nicht ahnen, was in unmittelbarer Nähe passierte.

Muss man sich daran gewöhnen? Leider ja. Unwetter vorherzusehen ist eine Sache, wo sie konkret niedergehen, steht auf einem anderen Blatt . . .